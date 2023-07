La roccaforte del calcio nell’Est Europa: 5 esperienze incredibili da vivere a Belgrado

Tra realtà e utopia, sacro e reale, classe finissima e miseria umana. Inquadrare in un semplice spartito la storia e le peculiarità del calcio jugoslavo, riusciremmo ad indentificare il DNA di un popolo che ha avuto in Belgrado la sua capitale. D’altronde, la storia del calcio europeo non può prescindere dall’onda slava che ha saputo conciliare con risultati eccellenti la concretezza europea con l’estro e il talento proprio dei brasiliani. E la capitale di quella che fu una Nazione incapace di raccogliere quanto di incredibile seminato negli anni – basti pensare ai trofei soltanto sfiorati nel mondo del calcio – incarna al meglio la passione e la grandezza, le contraddizioni e i paradossi di uno sport che rappresenta al meglio lo spirito di un popolo.

E, forse, non è un caso che la Stella Rossa abbia conquistato i suoi unici trofei internazionali (una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale) poco prima della guerra civile in una squadra che annoverava, fra gli altri, campioni del calibro di Mihajlović, Pančev, Prosinečki, Jugović e Savićević.

Belgrado è la capitale dell’attuale Serbia, il Paese rinato dalle ceneri della guerra civile che ha imperversato nella penisola balcanica durante la prima metà degli anni ’90 e che ha portato alla dissoluzione dell’ex Jugoslavia. Tuttavia, gli stigmi del passato non si possono eliminare e, anzi, fanno indelebilmente parte del tessuto sociale di una città, Belgrado appunto, che vive con la medesima passione una delle rivalità più accese del globo terrestre: quella fra Partizan e Stella Rossa. Per questo, per chi ha un pallone di cuoio che batte al posto del cuore e vuol vivere esperienze uniche, Belgrado è il posto perfetto per trovare più di una soddisfazione. E abbiamo 5 buoni motivi per affermarlo.

Il tour delle due roccaforti: Partizan e Stella Rossa



I supporter del Partizan Belgrado

Come quasi in ogni città europea, anche a Belgrado si vive di pane e pallone e la capitale serba può vantare due dei club più storici e di successo dell’Europa orientale: il Partizan Belgrado e la Stella Rossa. Da sempre acerrimi rivali, entrambe le tifoserie rivendicano con orgoglio la propria appartenenza e la “distanza” con l’altra fazione. La cosa che fa sorridere, però, è che i due stadi sono divisi a malapena da un chilometro di strada. E per questo sarà facile per te visitarli entrambi, assieme ai rispettivi musei e ai centri di allenamento. Sarà un’opportunità unica per immergerti nella cultura calcistica di Belgrado, scoprendo le storie dei giocatori leggendari e vivendo l’atmosfera di questi club iconici.

Visita il Museo del Calcio Jugoslavo



Un’immagine della Stella Rossa di Belgrado con la Coppa dei Campioni 1991

La Jugoslavia ha una lunghissima storia calcistica, fatta di grandi successi internazionali che, però, non hanno prodotto un palmares degno della propria grandezza. Per fare una cavalcata nella storia e scoprire tutti i successi di una delle più grandi Nazionali di sempre, puoi scoprirli presso il Museo del Calcio Jugoslavo a Belgrado. Il museo ospita una vasta collezione di trofei, maglie, fotografie e oggetti che raccontano la storia del calcio balcanico. Puoi immergerti nella sua storia e scoprire le evoluzioni dei grandi campioni che hanno rappresentato la Jugoslavia, come Dragan Džajić, Josip Skoblar e Dejan Savićević.

Assapora l’atmosfera del derby di Belgrado



I giocatori della Stella Rossa di Belgrado esultano dopo un gol

Il Marakana, ufficialmente noto come stadio Rajko Mitić, è il tempio del calcio a Belgrado. Questa leggendaria struttura è la storica casa della Stella Rossa. Assistere a una partita al Marakana è un’esperienza straordinaria, grazie alla passione travolgente e all’energia esplosiva (letteralmente) trasmessa dai tifosi. Non è certo da meno il brivido che corre sulla schiena degli appassionati in occasione della stracittadina presso lo Stadion Partizana, tana dei bianconeri di Belgrado. L’atmosfera durante i derby è particolarmente intensa (eufemismo) e lascia un’impressione indelebile in chi ha la fortuna di assistere a uno spettacolo di luci, colori, fumogeni e rivalità.

Vivi l’esperienza di tifo organizzato



La tifoseria del Partizan Belgrado

Avete mai visto un’immagine delle due tifoserie belgradesi in occasione di un derby? Se solo dalle immagini si può percepire lo stato emotivo con cui si vivono i match, figuriamoci cosa può accadere dal vivo. I tifosi organizzati a Belgrado sono famosi per il loro incessante e incondizionato supporto. Se vuoi vivere un’esperienza autentica, puoi unirti a uno dei gruppi di tifo organizzato durante una partita. Magari soltanto i più coraggiosi potranno provare ad avventurarsi lì dove risiedono le frange più calde del tifo, ma soltanto sedersi all’interno di uno dei due catini di ribollente passione è un’esperienza da ricordare. Avrai l’opportunità di lasciarti trasportare dall’energia travolgente che pervade lo stadio per toccare con mano cosa si prova ad essere parte della comunità calcistica di Belgrado.

Esplora la vita notturna di Belgrado



Il centro di Belgrado

Dopo le partite, Belgrado offre una vivace vita notturna. Numerosi bar, pub e ristoranti si animano di tifosi e appassionati dopo le partite. Pub, ristoranti e birrerie sono pronti ad accoglierti per farti provare piatti e bevande locali, vivendo l’atmosfera di festa con persone provenienti da tutto il mondo. È un’opportunità più unica che rara di condividere le proprie esperienze con altri appassionati di calcio made in Belgrado.

Insomma, Belgrado ha tutto ciò che serve per regalarti un weekend denso di emozioni all’insegna della passione, della storia, della condivisione e dell’appartenenza. Ma, soprattutto, del calcio.